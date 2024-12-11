Hasipoğlu: Yeni yılın başında yapılacak 4+1 toplantı Kıbrıs sorunu konusunda en önemli gelişme olacak
YAYIN TARİHİ:
11/12/2024
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de katıldığı programda Kıbrıs sorununa ilişkin son gelişmeler, yapılması planlanan 4 +1 toplantı ve İngiltere Başbakanı’nın Kıbrıs ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Oğuzhan Hasipoğlu, yeni yılın başında yapılacak 4+1 toplantının Kıbrıs sorunu konusunda en önemli gelişme olacağını söyledi.
Hasipoğlu, Kıbrıs Rum liderliğinin silahlanma ve NATO’ya başvuru girişiminden vazgeçmesi ve sağduyu ile hareket etmesi gerektiğini de belirtti.
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