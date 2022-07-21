Hasipoğlu’ndan, Çobanoğlu için başsağlığı mesajı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRTK Eski Müdürlerinden ve Yönetim Kurulu Başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Hasipoğlu’nun mesajı şöyle;

‘Uzun yıllar ülkemize hizmet vermiş, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) eski müdürlerinden ve Yönetim Kurulu başkanlarından Hüseyin Çobanoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz . Ülkemiz çok önemli bir değerini kaybetti . Kendisiyle kısa bir süre dahi çalışmış olmak, benim için büyük bir onurdu . Bugün (21.07.2022) saat 11.00 de BRT Kurumu’nda yapılacak törenden sonra , kılınacak öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecektir. Kendisine Allah’tan Rahmet, yaslı ailesine başsağlı dilerim ‘

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21/07/2022 09:32