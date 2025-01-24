Hasipoğlu’ndan Güney Kıbrıs’a eleştiri…

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, planlanmakta olan çok taraflı toplantı öncesi, GKRY"nin bir yandan hararetli bir şekilde silahlanmaya devam etmesi, diğer yandan da tek taraflı Navtex yayınlamasının, işbirliği ve uzlaşı konusunda samimi olmadığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Hasipoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Doğu Akdeniz'de, Türk kıta sahanlığına yakın noktalarda sondaj amaçlı Navtex yayınlamasını, bugün de sondaja başladığını duyurmasını, mart ayında yapılması planlanan çoklu görüşme öncesi olası uzlaşı zeminini başlamadan berhava etmek için atılan adımlardan biri olarak gördüklerini açıkladı.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “BM tarafından Kıbrıs meselesinde yapmış olduğu son tespit iki taraf arasında ortak zemin olmadığıdır” diyerek, diğer bir deyişle, kapsamlı çözüm bağlamında, özellikle federasyon modelinde ilerlemenin artık mümkün olmadığını belirtti.

Hasipoğlu, bu durumda iki devletin işbirliği ile başlayabilecek yeni bir görüşme süreci planlanırken, Rum tarafının işbirliğine başlamak için adım atılmaya başlanacağı bir dönemde, ortamı germek için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Hasipoğlu şöyle devam etti;

"İçinde bulunduğumuz konjonktürde, Kapsamlı çözüm, diğer bir deyişle ortaklık yapmak artık mümkün gözükmemekte iken, İşbirliği seçeneklerinin iyi değerlendirmesi gerekmektedir.

Ada etrafındaki doğal kaynaklar, her iki tarafın da menfaatine olabilecek önemli bir unsur iken, Rum tarafının; ben istediğim yeri de kazarım ne Türkiye'ye ne de Kıbrıs Türk tarafına danışırım anlayışı Tek Egemen benim anlayışımdan öte bir anlayış değildir.

Müzakere dönemlerinde, resmi pozisyonumuz, ada etrafındaki doğal kaynaklar meselesini, beraberce karar verilip hakkaniyet çerçevesinde kazan kazan felsefesiyle çözmek iken, Rum tarafında ise, bu süreci beraberce yönetelim ve paylaşalım anlayışı maalesef oluşmamıştır.

Bu bağlamda, Türkiye Savunma Bakanlığının, Güney Kıbrıs’ın Türkiye kıta sahanlığına yakın bir noktada sondaj için Navtex yayınlaması hakkında, 'Ülkemizin ve KKTC’nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir' açıklaması bizleri oldukça memnun etmiştir."