Hasipoğlu’ndan ‘iş birliği’ vurgusu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Cenevre zirvesine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Hasipoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dünkü ilk görüşmesi öncesi, Başbakan Sayın Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu ile birlikte istişare de bulunduk” dedi.

Hasipoğlu, görüşme sonrası Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte tüm siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı daha geniş kapsamlı bir bilgilendirme toplantısının da dün gece gerçekleştirildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

“Bugün tüm tarafların karılacağı çok taraflı toplantıda, iki devletin birbirine güvenini tesis edecek ve ada üzerindeki iki halkın menfaatine olacak ‘iş birliği’ adımlarının atılmasını ve bu anlayışla yeni bir Kıbrıs görüşme sürecinin başlamasını temenni ederim.”