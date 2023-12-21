Hasipoğlu'ndan Şehitler Haftası Mesajı

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21/12/2023

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Hasipoğlu'ndan Şehitler Haftası Mesajı


Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Gazimağusa milletvekili​ Oğuzhan Hasipoğlu, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayınladı.

Hasipoğlu'nun mesajı şöyle:

Sadece Kıbrıs’ın değil dünya tarihine “Kanlı Noel” olarak kazınan 21 Aralık Vahşeti’nin Yıldönümü’nde şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

21 Aralık Gecesi, yolları kesilerek hunharca katledilen şehitlerimizin geride bıraktığı acı, hala yüreklerimizdeki yerini koruyor.

21 Aralık Mücadelesinin, bizler için, şehitlerimizin maneviyatına eşsiz saygımızı paylaşma vesilesi olması yanında, gelecek nesillerimize anlatmamız gereken başlıca görevlerimizden biri olduğunu belirtmekte fayda görüyorum.

21 -25 Aralık 1963’ün, bizleri, yok etmeye yeminli bir anlayışa karşı Kıbrıs Türkü’nün, mücadelesini varoluşla bütünleştirdiği bir dönüm noktası olduğunu vurgulamak istiyorum.

Çünkü, Kıbrıs’ın tümüne gözkoymuş, Kıbrıs Türküne yaşam hakkı tanımak istemeyen anlayışın, güncelliğini koruduğunu hemen her fırsatta görüyoruz.

Geçmişi unutmayacağız, unutturmayacağız…

Geleceğimizi, geçmişin dersi  ile ama kendi devletimizin çatısı altında, kendi egemenlik alanımız içersinde belirleyeceğiz.

Anavatanımızın güvencesinde, bayrağımızın gölgesinde, şehitlerimizin acısı, gazilerimizin vefasıyla,  Kıbrıs Türk Halkı için gelecek, daha aydınlık olacaktır.

21/12/2023 16:35
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