Hasipoğlu’ndan Üstel’e tebrik mesajı….

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, yeniden UBP Genel Başkanı seçilen Ünal Üstel’i tebrik etti.

“Sonuçların devletimize ve milletimize hayırlı olması” temennisinde bulunan Hasipoğlu Üstel’in yüzde 66 bir oyla seçildiğine dikkat çekti “Tarihi önem” vurgusu yaptı.

Oğuzhan Hasipoğlu’nun mesajı şöyle:

3.5 yıldır genel sekreter olarak bayrağını gururla taşıdığım Ulusal Birlik Partisinin 23. Olağan genel kurultayının Genel Başkanlık seçimi aşamasını tamamlamış bulunuyoruz. 10.136 oyun 6555 (%66) alarak başbakanımız ve genel başkanımız rekor bir oy ile yeniden genel başkan seçilmiştir. Bu oran Kıbrıs Türk siyasi tarihindeki üye sayısı bakımından en yüksek katılımın ve en fazla oyu alarak seçilen genel başkan olması bakımımdan tarihi bir öneme sahip olacaktır.

Aday olan Milletvekilim Sayın Hasan Taçoy’a ve Sayın Ahmet Karevelioğlu’na seçimli bir kurultay yaratıp, katılımlarından , göstermiş oldukları olgunluktan ve demokrasimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

13. Olağanüstü kurultay ile genel başkan olarak göreve başladığı günden itibaren partimiz adına başlayan yol arkadaşlığımız, bugün itibariyle 23. Olağan kurultay sonucu ile tek yürek ve istikrarla yola devam diyoruz. 13. Olağan Üstü kurultayda hep birlikte ‘yeni zaferlere’ sloganı ile yola çıkmıştık. Bu süreçte partimiz için bir çok soruna beraberce göğüs gerdik, kederi de sevinci de beraber paylaştık ama hiçbir zaman yılmadık, yıkılmadık.

Yeni sonuçlar ve katılım oranı ile ne kadar büyük ve köklü bir parti olduğumuzu bir kez daha görmüş bulunuyoruz. Anavatan ve Azerbaycan’dan gelen üst düzey konuklar ile birlikte binlerce üyemizin katılımı ile şölen havasında geçen kurultayımıza tüm partililerimize teşekkürü bir borç biliyor, sonuçların devletimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.