Hasipoğlu:Sırf görüşme olsun diye görüşme istemiyoruz

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına konuk olan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Berlin’de 25 Kasım’da gerçekleşecek 3’lü görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşte Oğuzhan Hasipoğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar:



“Davete icabet etmek gerekir”

“Evet iki seneden sonra Berlin’deki görüşme önemlidir. BM Genel Sekreteri bir davet yapmıştır. Davete de icabet etmek gerekir. Ama biz artık sonuç almak istiyoruz. Halk olarak bir sonuç görmek istiyoruz. Sırf görüşme olsun diye görüşme istemiyoruz. Bu biraz daha aslında öyle gibi gözüküyor”….

“Artık başka şeyleri konuşalım”

“41. Hükümet olarak Rumların rahatsız edilmesi gerektiğini düşünüyoruz”

“BM parametreleri dışına çıkan bir Kıbrıs Rum tarafı var. Yani siyasal eşitliğin gerisine giden, daha fazla toprak tavizi isteyen işte güvenlik ve garantilerin olmaması gerektiğini söyleyen ki! Annan Planında bile aslında güvenlik ve garantiler vardı. Türkiye’nin müdahale hakkı vardı. Şimdi Türkiye’nin müdahale hakkı bana göre aslında bir BM parametresi oldu. Anastasiadis şimdi bundan da vazgeçiyor ve ne diyor? Sıfır asker sıfır garanti olmak zorunda diyor. Şimdi böyle bir durumda bir yakınlaşma yoksa biz diyoruz ki! artık başka şeyleri konuşalım. Federasyonu konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü federasyondan sen başka birşey anlıyorsun ben başka birşey anlıyorum. Yani böyle bir dünya yok. Ama gelin görün ki belki de biraz da bu cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyor diye halka tekrardan bir umut pompalamak, bir şekilde bu federasyon işine devam edelim Rumların insafına geleceğiz şeklindedir. Tam aksine yeni hükümet olarak 41. Hükümet olarak artık Rumların rahatsız edilmesi gerektiğini düşünüyoruz”….

“Siyasal eşitliği kabul ediyorum derse bu başarı mıdır?”

“Şimdi Berlin’de Anastasiadis derse; ben siyasal eşitliği kabul ediyorum bu başarı mıdır?Bu başarı değildir. Bu zaten daha önceden benim müzakere heyeti olduğum dönemde hatta öncesinde Talat-Hristofyas döneminde kabul edilmiş birşeydir”…



“Başarı referans noktalarinda uzlaşi olursadir”

“Sıfır asker sıfır garanti demeye devam edilirse oturup boşuna konuşmayalım”

“Berlin’de bize göre başarı; eğer referans noktalarında uzlaşı olursa yani nedir bizim için kırmızı çizgi; garanti – güvenlik sisteminin bir şekilde formüle edileceği dolayısıyla Türkiye’siz bir çözüm bu anlamda mümkün değil. Bir çözüm istiyorsak Türkiye ile işkilerimizin iyi olması gerekir. Çünkü artık müzakere masasının bir parçası. 6 başlıktan biri de Güvenlik ve Garantiler onun da tarafı Türkiye, Yunanistan, İngiltere. Bundan bir uzlaşı. Yani Anastasiadis sıfır asker sıfır garanti demeye devam ederse oturup boşuna konuşmayalım”….

“Cumhurbaşkanı’ndan haritayı talep ettim”

“Daha fazla topraktan bahsediyorlar ki bu haritanın ne olduğunu bilmiyoruz. Bu arada Meclis’te yazılı soru önergesi verdim. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan geçen hafta haritayı talep ettim. Bir vekil olarak sayın cumhurbaşkanından öğrenmek istiyorum, çünkü Meclis’teki bilgilendirme toplantısında bu konuda bir bilgi vermedi. İstiyorum harita konusunu halkımızda, bizde bilelim. Crans-Montana’da nereleri verdin? Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı döndü Guterres Çerçeve Belgesini görüşme zemini olarak kabul ederim dedi. Bunu da Meclis ile istişare etmeden yaptı. Orada da bir madde var; 2017’de Crans-Montana’da vermiş olduğun haritadan daha fazla toprak vermen gerektiğini kabul ediyorsun. Bunu görüşme zemini olarak kabul ederek.Çünkü BM öyle yazmış”….

“Dişişlerinin de bilgisi olduğunu düşünmüyorum”

“Bu şekilde iki başlı olmasına üzülüyorum”

“Cumhurbaşkanına harita konusunda Meclis’teki kapalı oturumda da soru sordum. Ama bu konunun esasına ilişkin bir bilgi alamadım. Crans-Montana’da iken de alamadık. Bu sorumu Cumhurbaşkanlığı’nın dışında Dışişleri ve Başbakanlığa da sordum. Büyük ihtimalle Dışişlerinden de bize de bir bilgi verilmedi yanıtı geleceğini tahmin ediyorum.Çünkü bilgileri olduğunu düşünmüyorum.Bunlari söylerken hoşuma gitmiyor. Bu şekilde iki başlı olmasına da üzülüyorum”.

(BRT)

05/11/2019 09:58