Genellikle haşlanmış yumurta sabah kahvaltılarında tercih edilen bir besin kaynağıdır. Bir gün öncesinden haşlayabilir ya da fazla gelen haşlanmış yumurtayı saklayıp daha sonra yiyebilirsiniz. Peki, haşlanmış yumurta bayatlamadan nasıl saklanır?

Fazladan haşlanmış yumurtayı atmak yerine 1-2 gün taze bir şekilde saklayabilir ve yeniden tüketebilirsiniz. Peki, haşlanmış yumurta bayatlamadan nasıl saklanır?

HAŞLANMIŞ YUMURTA BAYATLAMADAN NASIL SAKLANIR?

Yumurtayı haşladıktan sonra delikli bir kaşık ile sudan alın ve buz dolu bir suyun içine atın. Böylelikle yumurtayı şoklamış oluyoruz.

Buz dolu sudan aldığınız yumurtayı saklama kabına koyarak buzdolabında 2 gün saklayabilirsiniz.

Her gün yumurta haşlamak yerine 2 günde 1 haşlayıp bu numarayı uygularsanız vakit kazanmış olursunuz.

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02/03/2022 17:14