Haspolat Ağıllar Bölgesinde Su Tartışması

Haspolat Ağıllar bölgesinde ağılı bulunan bir vatandaş Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ni arayarak yaşadığı su sıkıntısını aktardı.

Haspolat Ağıllar bölgesinde ağılı bulunan bir vatandaş, Haspolat Muhtarı Asım Egemen’in ağıllara verdiği su karşılığında vatandaşlardan para temin ettiğini ama makbuz kesmediğini iddia etti. Haspolat Muhtarı Asım Egemen, ise konu şahsa akıllı şahıs verildiğini ama sayacı takmadığını bu şekilde suyu sirkat ettiğini öne sürdü.

“Parayı ödüyoruz, makbuz almıyoruz”

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ni ulaşan ağıl sahibi vatandaş, Haspolat Muhtarı Asım Egemen’in Haspolat bölgesinde bulunun ağılların suyunu gelişigüzel kestiğini de iddia etti. Vatandaş, Muhtar Egemen’in hayvanlara verilen suyu kestiğini neden olarak da su borcunu öne sürdüğünü söyledi. Vatandaş, muhtara ağıl suyunun parasını ödediğini ama karşılığında bir iki yıldır makbuz almadıklarını açıkladı. Haber Kıbrıs’a ulaşan ve ismini vermek istemeyen ağıl sahibi bölgede kendisi gibi bir çok ağıl sahibinin mağdur olduğunu ve ödedikleri su parasına karşı makbuz almadıklarını ifade etti.

“Hayvancı tedirgin şekilde bekliyor”

Vatandaş , “Borcumuz olsa dahi hayvanların suyu kesilemez, hayvanlar susuz kalır, ayrıca su parasını ödediğimiz zaman dahi bize karşılığında makbuz verilmedi” dedi.

Ödedikleri su parası karşısında defalarca makbuz talep ettiklerini ama karşılığında makbuz alamadıklarını belirten vatandaş, konunun polise intikal ettiğine ve soruşturma başlatılacağına değindi. Vatandaş, ayrıca Kaymakamlığa da başvuru yaptıklarını ifade etti. Hayvancının konunun çözümü için tedirgin şekilde beklediğini söyleyen vatandaş, bu yaşananın yolsuzluk olduğunu iddia etti.

“Akıllı sayacı aldı ama takmadı”

Haspolat Muhtarı Asım Egemen kendisi hakkında yapılan iddialara cevap verdi. Asım Egemen, bir ağıl sahibine akıllı sayaç verdiklerini ama kendisinin ameliyat olduğu için sayacı takmayarak süreyi uzattığını vurguladı. Ağıl sahibinin sayacı takmayarak suyu sirkat ettiğini söyleyen Muhtar Egemen, konunun polisin bilgisinde olduğunu belirtti. Egemen, “Akıllı sayacı bizim takmamız lazımdı ama şahıs parası olmadığı için kendi takmak istedi, biz de akıllı sayacı verdik ama şahıs takmadı ”dedi. Muhtar, ağıl sahibinin suyu kaçak kullandığını hayvanların susuz kalmaması için bu süre zarfında idare ettiklerini ifade etti.

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22/08/2022 16:54