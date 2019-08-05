Haspolat bölgesinde büyük yangın!

Haspolat bölgesinde bugün öğle saatlerinde başlayan yangının önü alınamıyor. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden elde ettiği bilgiye göre Haspolat’ta bulunan soğuk hava depolarının arkasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede bölgede bulunan bir hurdalığa sıçradı. Birçok itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Öte yandan yangın nedeniyle bölgede bulunan elektrik trafoları da kül oldu. Birçok bölgeye bu yüzden elektrik verilemiyor

Ayrıntılar az sonra…