Haspolat iki gün boyunca festival coşkusunu yaşadı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)’nin bu yıl ilk kez düzenlediği “Haspolat Kültür-Sanat Festivali”nin ilk günkü coşkusu kapanış gecesine de taşındı.

Haspolat muhtarlığı ile iş birliğinde düzenlenen festivalin kapanışı da renkli görüntülere sahne oldu.

Gece boyunca konserler, dans gösterileri yanında tavla turnuvası ve tombala bölge halkını keyiflendiren etkinlikler oldu.

Festivalde düzenlenen Tavla Turnuvası büyük ilgi gördü. Keyifli anlar yaşatan turnuva sonunda dereceye girenlere plaketler LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, Haspolat Muhtarı Asım Egemen ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi. Düzenlenen tombala da festivale renk katan ayrı bir etkinlik oldu.

Gecede iki ayrı dans grubunun performansları büyük alkış aldı. İlk olarak Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi dans gösterisi gerçekleştirilirken, ardından Dancebase dans gösterisi izleyicilerin beğenisini kazandı.

KKTC Jimnastik Federasyonu’na bağlı sporcuların başarılı performansları da gecenin diğer bir güzelliğini oluşturdu.

Haspolat halkı, ilgi gören etkinliklerin ardından 2 ayrı konserle müzik ziyafeti yaşadı. Nejla Egemen seslendirdiği parçalarla büyük beğeni toplarken, festivalin finalini ülkemizin başarılı gruplarından SOS yaptı. SOS Grubu, başarılı yorumları ile popüler parçaları seslendirirken, solist Muhittin Yangın konserde çocukları da sahneye alarak beraber şarkı söyledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, festivalin kapanış gecesine katılarak bölge halkı ile beraber festivalin heyecanını paylaştı. Başkan Harmancı, memnuniyetlerini belirten bölge halkına festivalin ikincisini daha da kapsamlı şekilde gerçekleştireceklerinin sözünü verdi.

(BRT/MAIL)