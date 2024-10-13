Haspolat ile Türkeli arasında yol bakım onarım çalışmaları devam ediyor

Lefkoşa-Gazimağusa Yolu Haspolat kavşağı ile Lefkoşa-Güzelyurt Yolu Türkeli kavşağı arasındaki bölümde yol bakım-onarım çalışmaları devam ediyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karayolları Dairesi tarafından ihale edilen proje kapsamında, ülkenin doğusu ile batısını birbirine bağlayan ana arterin en işlek kısımlarında bozulan asfalt kemirilecek ve yama çalışması yapılacak.

Bir ay içerisinde tamamlanması planlanan çalışmalar kapsamında bin 300 ton asfalt kullanılacak.