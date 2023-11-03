Haspolat İlkokulu öğrencileri Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti

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03/11/2023

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Haspolat İlkokulu öğrencileri Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti

 Haspolat İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, ziyarette, Cengiz Ratip Kütüphanesi’nde öğrencilere bilgiler verildi, ardından Meclis Genel Kurul Salonuna geçildi ve burada öğrencilere Meclis Yasama Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz tarafından Meclis’in işleyişi anlatıldı. Genel Kurul Salonunda daha sonra öğrenciler milletvekili ve Meclis yönetici koltuklarına oturdular. Temsili kurul sırasında öğrenciler şiirler de okudu.

Öğrencilere hitap eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, çocukların iyi bir eğitim aldıktan sonra Kıbrıs Türk halkına ve tüm insanlığa faydalı bireyler olacağına inandığını ifade ederek, ailelerini, yaşadıkları ortamı ve mensubu oldukları Türk milletini çok sevmelerini diledi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” sözünü anımsatan Töre, çocukların da tarihi iyi bilmelerini ve Atatürk’ün, Denktaş’ın ve Dr.Küçük’ün yolunda yürümeleri gerektiğini söyledi.

Sevginin her zaman çocuklara güç vermesini dileyen Töre, “Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Geleceğin ümidi sizlersiniz” dedi.

03/11/2023 10:54
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TAGS: haber, kıbrıs, Haspolat İlkokulu
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