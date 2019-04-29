HABER KIBRIS

Haspolat Kavşağı alt geçidi tarlaya döndü

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29/04/2019

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Haspolat Kavşağı alt geçidi tarlaya döndü

Lefkoşa'ya gidebilmek için  üniversite ve Taşkent'ten gelen araçların her gün kullandığı Haspolat alt geçidi tarlaya döndü.

Her gün yüzlerce aracın kullandığı alt geçit bakımsızlık nedeniyle delik deşik oldu. Yoldaki asfaltın neredeyse kalmadığı görülen alt geçtin için yetkililerin önlem alması bekleniyor

Bakanlık proje yapmıştı

Ulaştırma Bakanlığı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (ÜKÜ) önünde bulunan ve yayaların yoğun olarak kullandığı ana yol üzerine üst geçit yapılacağı duyurulmuştu.

 

 

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TAGS: haspolat, alt geçit
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