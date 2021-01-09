Haspolat kavşağı hafta sonu trafik akışına kapalı

Haspolat kavşağı, üst geçitle ilgili inşaat çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın günde yaklaşık 9 saat süreyle trafik akışına kapalı olacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, inşaatı devam eden üst geçit projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle inşaatın yapıldığı kesimin, hafta sonu süresince 08.00-17.00 saatleri arasında trafik akışına kapalı olacağı duyuruldu.

Çalışmaların yapıldığı zaman diliminde trafik akışı Lefkoşa-Gazimağusa istikametinde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önündeki yoldan, Gazimağusa-Lefkoşa istikametinde ise Haspolat kavşağı bağlantılı alt geçitten sağlanacak.

Açıklamada, bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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09/01/2021 17:57