HABER KIBRIS

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Haspolat kavşağında yok artık dedirten görüntü

Sürünerek karşıya geçiyorlar

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17/06/2019

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Haspolat kavşağında yok artık dedirten görüntü

Haspolat kavşağında karşıdan karşıya geçmek için kullanılan yöntem yok artık dedirtti. 

Bir süre önce yaşanan kazalardan dolayı tehlikeli olduğu gerekçesi tellenerek kapatılan yolda insanlar kendi yöntemlerini kullanarak karşıya geçiyor.

Alt geçiti kullanmak yerine, bariyerlerin altından bir delik açan insanlar canlarını hiçe sayıp sürünerek karşıya geçiyor.

Fotoğrafları Haber Kıbrıs'a ulaştıran bir vatandaş ise tedbir alınmasını istedi.

 

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TAGS: haber, kıbrıs, haspolat
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