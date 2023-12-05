Haspolat Kirli Sanayi Bölgesinde yarın yapılacak elektrik kesintisi iptal edildi
05/12/2023
Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde yarın yapılacağı açıklanan elektrik kesintisi iptal edildi.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu açıklama yaparak, Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yusuf Çocuk, Sercem Emlak, Lefkonuklu, Armar, Adem Kaner, Californian, Enlighted ltd., Kascon ve Ergüden Yapı Market civarlarına yarın 09.00-15.00 saatleri arasında yapılacağı açıklanan elektrik kesintisinin iptal olduğunu bildirdi.