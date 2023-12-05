Haspolat Kirli Sanayi Bölgesinde yarın yapılacak elektrik kesintisi iptal edildi

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05/12/2023

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Haspolat Kirli Sanayi Bölgesinde yarın yapılacak elektrik kesintisi iptal edildi


Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde yarın yapılacağı açıklanan elektrik kesintisi iptal edildi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu  açıklama yaparak, Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yusuf Çocuk, Sercem Emlak, Lefkonuklu, Armar, Adem Kaner, Californian, Enlighted ltd., Kascon ve Ergüden Yapı Market civarlarına yarın 09.00-15.00 saatleri arasında yapılacağı açıklanan elektrik kesintisinin iptal olduğunu bildirdi.

05/12/2023 17:19
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TAGS: Haspolat Kirli Sanayi Bölgesinde yarın yapılacak elektrik kesintisi iptal edildi
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