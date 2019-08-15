Mutlu Barış Harekatının ikinci aşaması sırasında şehit düşen Haspolat Şehitleri anıldı.

45 yıl önce Mutlu Barış Harekatı’nın ikinci aşaması sırasında vatanını savunurken şehit düşen 15 kişi bugün Haspolat Şehitliğinde düzenlenen askeri törenle anıldı.

Törende şehitliğe çelenkler sunuldu saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Haspolat Muhtarı Asım egemen törende yaptığı konuşmada, bugün Kıbrıs Türk halkının çocuklarıyla birlikte bu topraklarda rahat özgür ve hür yaşıyorsa, bunun şehitler sayesinde olduğunu vurguladı, aziz şehitleri andı ve törene katılan herkese teşekkür etti.

Tören şiirler, dönemin komutanı Yarbay Atilla Çilingir'in mesajının okunması ve izaz ikramla son buldu.

Törene, şehit aileleri, vatandaşlar, muharip derneklerin yetkilileri ile bölgede görev yapan askeri erkan katıldı.