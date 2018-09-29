Haspolat Sosyal Konut sahipleri borçlarını ödeyemez duruma geldi
29/09/2018
Haspolat Sosyal Konutları’nda yaşayan vatandaşlar evlerini kaybetmekten korkuyor
Dövizin yükselmesinin ardından borçlarını ödeyemez duruma gelen vatandaşlar hükümetten çare bekliyor
Ayda 285 euro ev taksidi ödemek zorunda olduklarını belirten vatandaşlar “evimizi kaybetmek istemiyoruz, asgari ücretle ev geçindirmek, çocuk okutmak, ev taksidi ödemek imkansız” dedi
Hükümete çağrı yapan vatandaşlar bu duruma bir çözüm bulmasını istedi.
Söz konusu durumu sosyal medyadan duyuran avukat Barış Mamalı ‘ekonomik yıkım başladı’ dedi.