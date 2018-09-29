HABER KIBRIS

Haspolat Sosyal Konut sahipleri borçlarını ödeyemez duruma geldi

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29/09/2018

Haspolat Sosyal Konut sahipleri borçlarını ödeyemez duruma geldi

Haspolat Sosyal Konutları’nda yaşayan vatandaşlar evlerini kaybetmekten korkuyor

Dövizin yükselmesinin ardından borçlarını ödeyemez duruma gelen vatandaşlar hükümetten çare bekliyor

Ayda 285 euro ev taksidi ödemek zorunda olduklarını belirten vatandaşlar “evimizi kaybetmek istemiyoruz, asgari ücretle ev geçindirmek, çocuk okutmak, ev taksidi ödemek imkansız” dedi

Hükümete çağrı yapan vatandaşlar bu duruma bir çözüm bulmasını istedi.

Söz konusu durumu sosyal medyadan duyuran avukat Barış Mamalı ‘ekonomik yıkım başladı’ dedi.

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TAGS: Haspolat Sosyal Konutları
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