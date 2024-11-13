Haspolat-Taşkent Yolunda Kaza: 4 kişi yaralandı

Haspolat-Taşkent Anayolunda trafik kazası meydana geldi.

Mehmet Salih Ay (19) yönetimindeki JU 988 plakalı araç, kuzey yönünde seyrederken dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. O esnada karşı yönden gelen Ahmet S.A. Bakr (38) yönetimindeki UV 357 plakalı kamyonun önünü tıkayan araç çarpışmaya yol açtı. Kazada yaralanan Mehmet Salih Ay ile araçtaki yolcular Sabri Baykuş, Efe Çahan Alemdar ve Süleyman Sarıca, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.