Haspolat’a kurulacak peynir altı suyu işletme tesisi için Tarım Bakanlığı’na arazi

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19/03/2025

Haspolat’a kurulacak peynir altı suyu işletme tesisi için Tarım Bakanlığı’na arazi

Bakanlar Kurulu kararıyla, Haspolat’a kurulacak peynir altı suyu işletme tesisi için Tarım Bakanlığı’na arazi verildi.

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, peynir altı suyu işletme tesisi için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine Haspolat'ta arazi verdi.

-DAÜ’ye 5 elektrikli araç

Öte yandan Bakanlar Kurulu kararıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) 5 elektrikli araç verildi.

Kararda, 5 Lingying elektrikli aracın kamu amaçlı DAÜ’ye verildiği ifade edildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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