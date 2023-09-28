Haspolat’ta 2 ayrı yerde yangın

Haspolat’ta bugün 2 ayrı yerde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’nd averilen bilgiye göre ilk yangın, bugün saat 12:00 sıralarında çıktı.

Haspolat Sanayi Bölgesinde bir arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık dört dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile bir adet akasya ağacı yanarak zarar gördü.

Bu kez saat 13:40 sıralarında ise yine Haspolat’ta, tır araç üzerinde taşınan bir dozerin elektrik hatlarına temas etmesi neticesinde kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yaklaşık bir dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ile çöp ve molozlar yandı.

Her iki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.