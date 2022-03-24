Haspolat’ta 5 kişi birbirine acımasızca saldırdı

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24/03/2022

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Haspolat’ta 5 kişi birbirine acımasızca saldırdı

Haspolat’ta kıyma yüzünden çıkan kavgada tutuklana zanlılar bugün yeniden mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme tutuksuz yargılama emri verdi.

KIYMAYI BEĞENMEDİ

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli  20.03.2022 tarihinde Halil Sezer’in Haspolat'da Zafer Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Özcan Kasap isimli iş yerinden daha önceden satın almış olduğu kıymayı beğenmediği gerekçesi ile konu iş yeri önünde Önder Özcan'a küfür ettiğini Önder Özcan ve Eyüp Üzüm’ün ise Halil Sezer’i darp ettiğini ve Sezer’in aracına zarar verdiklerini anlattı.

KARDEŞİNİ ALIP GERİ GELDİ

Polis darp edilen Halil Sezer’in bir süre sonra kardeşini de alıp geri döndüğünü ve 5 zanlının sokak ortasında kavga ettiğini ve birbirlerini darp ettiklerini kaydetti.

TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

Polis, aynı gün tüm zanlıların derdest emri gereği tutuklandıklarını zanlıların aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5’er bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

24/03/2022 11:59
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TAGS: HASPOLAT, KAVGA
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