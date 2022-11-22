Haspolat'ta ani ölüm!

Haspolat sakini 71 yaşındaki Latif Bezeyiş kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 21.11.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Haspolat’ta sakin Latif BEZEYİŞ (E-71) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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22/11/2022 13:07