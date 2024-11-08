Haspolat’ta bir kişinin öldüğü kundaklama olayının zanlıları dört gün daha poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta Tutar Apartmanını kundaklayarak, bir kişinin ölümüne ve bir kişinin ağır yaralanmasına neden oldukları iddia edilen Ürdünlü Sakher Mansour Abdul Elmughrabı, Illias El-Ghazalı ve suçla bağlantılı tutuklanan binanın sahibi Mustafa Tutar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Ömer Faruk Şengil mahkemede olguları aktararak, ek süre istedi. Şengil, zanlıların “Adam Öldürme, Kundaklama, Binalardaki Eşyaları Ateşe Verme ve Ağır Yaralama” suçlarından tutuklandıklarını belirtti. Polis, Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ve Illias El-Ghazalı’nin Haspolat’ta zanlı Mustafa Tutar’ın sahibi olduğu, Tutar Apartmanını 23 Ekim 2024 tarihinde saat 03:00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı saf alkol dökerek, kundakladıklarını söyledi. Polis, zanlıların yangın sonucu apartman sakinlerinden ve 6 numaralı dairede kalan Gana uyruklu Derrick Bamfo Ampomah (E-24)’ın vefat ettiğini, Jonathan Maukle Adjabeng'in ise ağır şekilde yaralanmasına neden olduklarını açıkladı. Polis, zanlı Tutar’ın da meseleyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ve Illias El-Ghazalı’nin gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, zanlıların 3 kez mahkemeye çıkarılarak, toplan 15 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, son 7 günde 22 ifade aldıklarını kaydetti. Polis, zanlı Tutar’ın apartmanında kalan Afrikalılarla husumeti olduğunu, birçok kez apartmandan çıkmasını söylediğini aktardı. Polis, zanlı Tutar’ın polise 2 adet telefon verdiğini ancak zanlı Sakher ile konuşma yaptığı telefonu gizlediğini açıkladı. Polis, gizlenen telefonunun soruşturma açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı. Polis, olayın meydana geldiği apartmanın yakınında bulunan kamera kayıt cihazının üzerinde yapılan incelemede Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ‘ye ait parmak izi tespit ettiklerini belirtti. Polis, bulunan kamera cihazının büyük bir kısmının çözüldüğünü, zanlılarla ilgili bulgular elde edildiğini söyledi. Polis, Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ,Illias El-Ghazalı’nin olayın yaşandığı apartmanda defalarca girip çıktığına dair tespitlerde de bulunduklarını belirtti. Polis, Sakher Mansour Abdul Elmughrabı’nin evinde arama yapıldığını, yanan binada tespit edilen terlik izi ile zanlının evinden alınan terlik iziyle örtüştüğünü kaydetti. Polis, zanlı Sakher’in polise verdiği iphona marka telefonun şifresini birkaç kez yanlış söyleyerek, telefonunun bloke olmasına neden olduğunu açıkladı. Polis, zanlının olayda kullandığı eldiveni de başka bir eve sakladığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının pasaportunun işvereninde olduğunu söylediğini ancak kamera görüntülerinde elinde çanta ile apartmandan çıkarken görüldüğünü, çantanın bulunduğunu, pasaportun ise çantada tespit edildiğini söyledi. Polis, Illias El-Ghazalı’nin ise ilk andan beri polise yardımcı olduğunu aktardı. Polis, Tutar’ın da ilk günden beri polisi yanıltmaya çalıştığını, yanlış telefon verdiğini söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydetti. Polis, haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, adam öldürme gibi ciddi bir suçla ilgili bir soruşturma yürütüldüğüne vurgu yaparak, zanlıların 4 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)