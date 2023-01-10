Haspolat’ta cinayete teşebbüs

Haspolat'ta Belediye Evleri apartmanlarında 23 yaşındaki genç, yaklaşık 11 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Meseleyle ilgili “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Ağır Yaralama” suçundan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nda verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında meydan geldi.

Haspolat'ta, İkinci Sokak üzerinde bulunan Belediye Evleri Apartmanlarında, bir daire içerisinde bulunan iki kişi, kira depozitosu konusunda kendileri ile görüşmeye gelen Chukwudı Oliver Nwauuısı (E-23)'yi korkutmak maksadıyla tasarruflarında bulunan baltaları göstermek suretiyle, adı edilenin dairenin balkonundan yaklaşık on bir metre yükseklikten atlamasını sebebiyet verdiler.

Olayda ağır yaralanan Chukwudı Oliver nwauuısı kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayda zanlı olarak görülen iki şahıs aranmakta olup soruşturma devam etmektedir.

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10/01/2023 17:38