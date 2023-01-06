Haspolat’ta hırsızlık!

Haspolat’ta 30 Aralık -4 Ocak tarihleri arasında bir kafeteryanın kilitli dolabı kırılıp hasara uğratıldıktan sonra 7 bin 187 TL değerindeki muhtelif yiyecek ve içecek ürünleri ile muhtelif markalardaki 22 karton sigara ve toplam bin 700 TL nakit para çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen T.E.B.(E-20), S.S.(E-25), İ.S.(E-19), B.B.(E-22) Y.E.R.(E-21) ve Z.E.A.(E-20) tespit edilerek tutuklandı.

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06/01/2023 13:14