Haspolat'ta hırsızlık: 7 tutuklu

Polis, 7 zanlının "Sirkat ve kasti hasar" suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Polis, 29-30.12.2022 tarihinde 22:00-06:30 saatleri arasında meçhul şahıs/ların Haspolat'da, Dikmen de sakin F.Ö'nin işletmeciliğini yaptığı kafeterya içerisinde bulunan çelik dolabın camını kasten ve kanunsuz olarak kırdıktan sonra dolap içerisinde bulunan 61 adet, toplam değeri 367 TL olan farklı markalardaki teneke kutu içeceği sirkat ettiğini söyledi.

Polis, 30.12.2022-02.01.2023 tarihleri arasında ve 18:00-06:00 saatleri arasında gösteren bir binası içerisinde, işletmeciliğini Dikmen’de sakin F.Ö'nin yaptığı dört tarafı açık kafeterya içerisinde bulunan marka çelik dolabın asma kilitleri faili meçhul şahıs veya şahıslar tarafindan kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra dolap içerisinde muhafaza edilen ve toplam değeri 6710 TL olan karton marka sigaraları, karton kutu içerisinde bulunan 20 TL, 10 TL ve 5 TL 'lik banknotlardan oluşan toplam 1700 TL Nakit kağıt parayı sirkat edildiğini aktardı.

Polis, 04.01.2023 tarihinde saat 23:00 raddelerinde aynı işletmeciye ait dört tarafı açık kafeterya içerisinde bulunan dolap içerisinde muhafaza edilen toplam değerleri 110 TL olan 5 adet Nestle marka enerji bar gofretlerin Taha El Bakkalı (E-20), Saeed Saeed (E-25), Idriss Sıhalla (E-19), Badr Benfraıha (E-22), Youssef El Rhamırı (E-21) ve Zakaria El Amrı (E-20) tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün zanlıların bir bina içerisinde tespit edilerek derdest emri geregi tutuklandıklarını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak Taha El Bakkalı’nın bir gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçları itiraf ettiğini söyledi. Polis, 05.01.2023 tarihinde söz konusu kafeteryaya Taha EL Bakkalı(E-19 ) Idriss Sıhalla(E-18) Youssef El Rhamırı(E-19),Zakaria El Amrı (E- 19) Badr Benfraıha (F-21),Saeed Saeed’in (E-24) girdigi tespit edilerek aleyhlerinde derdest emiri temin edildiğini anlattı. Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde Zakaria Es Smaıly (E-18) mesele ile bağlantılı olduğunun öğrenildiğini ve Lefkoşa’da tespit edilerek karakola getirildiğini belirtti. Polis, zanlıların serbest kalması halinde tahkikatın seyrine etki edecekleri de açık olduğundan zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, tüm zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu habere tepkiniz:



06/01/2023 13:44