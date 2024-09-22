Haspolat’ta kaza: biri ağır, iki yaralı!

Haspolat’ta Sanayi Yolu üzerinde, 22.09.2024 tarihinde, saat 10.30 sıralarında, meydana gelen kazada biri ağır, iki kişi yaralandı.

Kaza nasıl oldu?

Merve KAYA (K-28), yönetimindeki ZSY 167 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dört yol kavşağına geldiği zaman, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden ve kavşakta durmadan dikkatsizce karşı yöne geçmeye çalıştığı sırada, o esnada anayol üzerinde kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyreden Salih HARMANLI (E-51) yönetimindeki JT 216 plakalı kamyonet aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan ZSY 167 plakalı araç sürücüsü Merve KAYA ile aynı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Pınar KAYA (K-26) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.