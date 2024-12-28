Haspolat’ta Klima Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Tutuklandı

Haspolat’ta “Ağır Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçlarından tutuklanan zanlı Feyzullah Baruğ mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olayla ilgili bulguları aktardı. Kuşak huzurda bulunan zanlı Feyzullah Baruğ’un " Ağır Yaralama, Kavga, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavrı Hareket ve Kanunsuz Bıçak Taşıma" suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 28 Aralık 2024 tarihinde saat 22:00 raddelerinde Haspolat'ta zanlı Baruğ aralarında klima anlaşmazlığı sebebiyle aynı yerde sakin Fevzi Taha Çokgün ile tartıştığı esnada meydana gelen kavga neticesinde arkadaşı Kamer Doğan'dan alıp tasarrufunda kasten ve kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen bir bıçağı taşıdıktan sonra bıçağı Fevzi Taha Çokgün’ün sağ karın kısmına bir kez sokup çıkarmak suretiyle ağır şekilde yaraladığını belirtti. Polis müştekinin kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığını zanlı Baruğ’un ise temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ozan Kuşak meselenin ciddi olduğunu aranan emare bıçak ile birlikte olaya karışan ve aranmakta olan başka şahıslarında bulunduğunu belirtti. Polis ayrıca zanlıdan alınan beyanların teyit ve tekzip edileceğini bölgedeki kamera kayıtlarının temin edilip inceleneceğini bu bağlamda tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Feyzullah Baruğ “Bıçağı korkutmak maksatlı aldım vurma niyetim yoktu, ancak o bıçağı görünce üstüme çullandı elimdeki bıçak ona saplandı” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kamasına emir verdi. (Kamalı Haber)