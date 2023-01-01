Haspolat'ta korkutan yangın!

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01/01/2023

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Haspolat'ta korkutan yangın!

Haspolat'ta bugün öğlen saatlerinde bir öğrenci yurdunda yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın, saat 12.30 sıralarında Haspolat'ta bulunan bir öğrenci yurdunun mutfak bölümünde, gaz kaçağından dolayı meydana gelen yangın sonucu; ocak, aspiratör, mutfak dolapları, elektrik tesisatı ile muhtelif mutfak eşyaları yanarak, duvarlar ise islenmek suretiyle zarar görmüştür.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Soruşturma devam etmektedir.

01/01/2023 19:02
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TAGS: Haspolat’ta korkutan yangın!
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