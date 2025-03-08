Haspolat'ta sahte doktorluk yapan iki hemşire, mahkemeye çıkarıldı
YAYIN TARİHİ:
08/03/2025
Polis memuru Halil İbrahim Gizmen, mahkemede zanlılar Cumali Vermez ve Baran Doğan’ın "Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket, Evrak Sahteleme ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından tutuklandığını açıkladı.
KAMALI HABER
75 Yaşındaki Hastaya Sahte Tedavi
Zanlıların, 4-7 Mart 2025 tarihleri arasında kendilerini doktor olarak tanıtıp 75 yaşındaki S.D.’nin evine gittikleri, muayene ettikleri, serum takıp ilaç tedavisi uyguladıkları ve sahte reçete düzenleyerek 27.000 TL aldıkları belirtildi.
Suçlarını Kabul Ettiler
Polis, zanlıların suçlarını itiraf eden gönüllü ifade verdiklerini ve soruşturmanın sürdüğünü belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.
Mahkeme Kararı
Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.
YAYIN TARİHİ: