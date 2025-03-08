Haspolat'ta sahte doktorluk yapan iki hemşire, mahkemeye çıkarıldı

Polis memuru Halil İbrahim Gizmen, mahkemede zanlılar Cumali Vermez ve Baran Doğan’ın "Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket, Evrak Sahteleme ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından tutuklandığını açıkladı.

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75 Yaşındaki Hastaya Sahte Tedavi

Zanlıların, 4-7 Mart 2025 tarihleri arasında kendilerini doktor olarak tanıtıp 75 yaşındaki S.D.’nin evine gittikleri, muayene ettikleri, serum takıp ilaç tedavisi uyguladıkları ve sahte reçete düzenleyerek 27.000 TL aldıkları belirtildi.

Suçlarını Kabul Ettiler

Polis, zanlıların suçlarını itiraf eden gönüllü ifade verdiklerini ve soruşturmanın sürdüğünü belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme Kararı

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.