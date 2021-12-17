Haspolat’ta trafik kazası: 3 yaralı

Haspolat Sanayi Bölgesi’nde yola geri geri dikkatsizce çıkış yapan kamyonun demir kalastan oluşan yükü, o anda yoldan geçen araca çarptı ve araçtaki 3 gencin yaralanmasına neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 15.40 sıralarında Haspolat Sanayi Bölgesinde, Beyazit Kör (E-52), yönetimindeki demir kalas yüklü SZ 297 plakalı kamyonla dikkatsizce geri geri yola çıktı.

Kamyonda yüklü bulunan demir kalas, o esnada cadde üzerinden geçen Selim Erkant (E-24) yönetimindeki FV 640 plakalı van araca çarptı.

Kaza sonucu Erkant ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Seyhan Karadağ (E-17) ve Kadir Karadağ (E-18) yaralandı. Yaralıların Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

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17/12/2021 18:33