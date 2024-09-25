Haspolat'ta Trafik Kazası: İkinci Sürücü de Tutuklandı

Haspolat’ta meydana gelen ağır yaralanma ile neticelenen trafik kazasında, dikkatsiz sürüş nedeniyle tutuklanan Merve Kaya’nın ardından Salih Harmanlı da tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Polis memuru Ali Kirik mahkemede olguları aktardı. Polis, 22.09.2024 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Haspolat'da Dr. Fazıl Küçük caddesi boyunca ZSY 167 plakalı salon aracı batı istikametine doğru kullanan zanlının, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Bülent Ecevit caddesi yol kavşağına geldiğinde kavşakta durmadan dikkatsiz bir şekilde anayola giriş yaparak o esnada sağından Bülent Ecevit caddesinden gelmekte olan Salih Harmanlı yönetimindeki JT 216 plakalı kamyonet aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu yaralanan ZSY 167 plakalı araçta arka koltukta yolcu olarak bulunan Pınar Kaya’nın L.D. Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk yardım tedavisine müteakip iç organ yaralanmasından dolayı ameliyata edildiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturma sonucu incelenen kamera görüntüleri ve alınan ifadeler sonucu Salih Harmanlı’nın da tehlikeli mahalde araç geçtiğini ve dikkatsiz sürüş yaptığının tespit edildiğini belirtti. Polis, Pınar Kaya’nın entübe durumunda çıktığını ancak iç organ yaralanması nedeniyle durumunun ağır olduğunu söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Kaya’nın avukatı, zanlının psikolojik açıdan durumunun kötü olduğunu, yaralanan şahsın kız kardeşi olduğunu, bu nedenle durumunun kötü olduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti. Zanlı Salih Harmanlı’nın avukatı da zanlının kalp hastası olduğunu belirterek, doktor kontrolü talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.