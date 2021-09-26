Haspolat’ta yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 10.00 sıralarında Haspolat kirli sanayi bölgesinde, çöp ve moloz atıklarının bulunduğu alan içerisinde yangın meydana geldi.

Yangına polis itfaiye ekipleri ile bir şirkete ait iş makineleri ile müdahale edildi. Yangın sonucu 150 metrekarelik alan içerisinde bulunan çöp, moloz ve atık malzemeler yandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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26/09/2021 11:50