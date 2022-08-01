Haspolat’ta yangın!
01/08/2022
Haspolat kirli sanayi bölgesinde bu sabah bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 09:45 sıralarında, Haspolat kirli sanayi bölgesinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Beton’a ait iş yeri içerisinde araba lastiklerini parçalamada kullanılan reaktör makinesinin gaz kaçırması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çıkan yangın sonucu reaktör makinesi zarar gördü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.