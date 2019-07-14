Haspolat’ta yangın

Bugün saat 14.00 sıralarında Haspolat’in güney kısmındaki arazide henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 100- 150 dönümlük alandaki anız, makilik alan, akasya ağaçları ve kuru otlar yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra, askerî birlikler ve bölge halkı müdahale ediyor. Yangın büyük oranda kontrol altına alınmıştır.

Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraflar: Bahadır Ayna