Haspolat’taki cinayet olayı zanlıları mahkemeye çıkartıldı…

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24/10/2024

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Haspolat’taki cinayet olayı zanlıları mahkemeye çıkartıldı…

Haspolat'ta bir apartmanda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de ağır yaralanmıştı. Polisin ileri soruşturmasında, apartmanın kundaklandığı ortaya çıkarıldı, 3 kişi de tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar mahkemeye çıkarıldı.

Haspolat’ta, dün gece saat 03:00 sıralarında, bir apartmanın girişindeki merdiven boşluğunda meydana gelen yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, zanlılar 25 yaşındaki Sakher Mansour Abdul Elmughrabı ve 20 yaşındaki Illias EL-Ghazali’nin henüz tespit edilemeyen bir sebepten  dolayı konu apartmanın içerisine girerek, tasarruflarında bulundurdukları yakıcı bir malzeme ile bina içerisindeki eşyaları ateşe vermek suretiyle konu binayı kundakladıkları ve çıkardıkları  yangın neticesinde, apartman sakinlerinden 24 yaşındaki Derrick Bamfo Ampomah’ın yaşamını yitirmesine ve 24 yaşındaki Jonathan Maukle Adjabeng'in ise ağır şekilde yaralanmasına sebep oldukları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 42 yaşındaki Mustafa Tutar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan Zanlılar aleyhine ilk etapta 1 gün süre ile tutukluluk emri alındı.

24/10/2024 10:44
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TAGS: Haspolat’taki cinayet olayı zanlıları mahkemeye çıkartıldı…
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