Haspolat’taki kundaklama olayı zanlıları yedi gün daha tutuklu kalacak

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01/11/2024

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Haspolat’taki kundaklama olayı zanlıları yedi gün daha tutuklu kalacak

Haspolat’ta 23 Ekim’de bir apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğundaki eşyaların ateşe verilip bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de ağır yaralanmasına sebep olmakla suçlanan zanlılar

Mansour Abdul Elmughrabı (25), Illias El-Ghazalı  (20) ve Mustafa Tutar (42), yedi günlük ek tutukluluğun ardından bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamalarıyla ilgili tutuklanan zanlıların, yedi gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

01/11/2024 12:36
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TAGS: haber, kıbrıs
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