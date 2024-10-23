Haspolat’taki Yangında Hayatını Kaybeden ve Yaralının İsimleri Açıklandı

Haspolat’ta bu sabahın erken saatlerinde iki katlı bir apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğunda henüz saptanamayan nedenle çıkan yangında hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Derrick Bamfo Ampomah olduğu açıklandı. Olayda, Jonathan Maukle Adjabeng ise yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın basın bültenine göre, saat 03.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında, merdiven boşluğunda muhafaza edilen valizler ile içindeki muhtelif kıyafetler, iki jeneratör, güvenlik kamerası kabloları, 10 elektrik kesici sigorta ve elektrik panosu, bir tüp gaz yandı.

Çıkan duman ve ısıdan dolayı ise tüm binanın duvarları islendi.

İhbar üzerine polis ile itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Yangın, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri tarafından söndürüldü.

- Ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak

Yangından etkilenen apartman sakinleri Derrick Bamfo Ampomah (E-24) ve Jonathan Maukle Adjabeng (E-24) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Derrick Bamfo Ampomah, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer şahıs ise Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polis Olay Yeri İnceleme uzmanları, detaylı incelemelerde bulundu, bölgedeki güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Hayatını kaybeden Ampomah'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.