Haspolat’taki Yangınla İlgili Açıklama

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26/02/2024

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Haspolat’taki Yangınla İlgili Açıklama

Haspolat’ta bugün saat 05.40’da,  faaliyet gösteren Gürdağ Ltd e ait tuğla fabrikasında meydana gelen yangın kontrol altına alındı.

Yangına polis itfaiye ile  Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra, Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gönyeli - Alayköy Belediyelerine ait su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın sonucu fabrikanın çatısı, içerisinde muhtelif iş aletlerinin bulunduğu depo, tuğla fırın bölümü yanarak hasar gördü. Soğutma çalışmaları halen devam etmekte olup, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

26/02/2024 10:32
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TAGS: Haspolat, yangın
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