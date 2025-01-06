Hassan Javaid: "DAÜ, kariyerimi şekillendirdi"

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) mezunları sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda iş dünyasında kazandıkları başarılarla da gururlandırmaya devam ediyor. 2012 yılı İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü mezunu Hassan Javaid 2014 yılından bu yana Riyad, Suudi Arabistan’da Türk Hava Yolları’nın (THY) Kurumsal Satış Uzmanı olarak görev yapıyor.

Javaid, THY’deki başarılı kariyeri boyunca, küresel iş ortaklıkları ve satış stratejileri geliştirme alanlarında gösterdiği performansla sektördeki önemli isimlerden biri haline geldi.

"DAÜ, Kariyerimi Şekillendirdi"

Javaid, DAÜ'deki eğitim hayatının kariyerinde büyük bir rol oynadığını belirterek, DAÜ’de aldığı eğitimin sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda küresel iş dünyasında başarılı olabilmek için gerekli olan becerileri de kazandırdığını vurguladı. DAÜ’de edindiği bilgi ve deneyimlerin kariyerinin temel taşlarını oluşturduğunu aktaran Javaid, aldığı eğitimin ve kendisine sunulan sosyal imkanların global çapta başarılı bir kariyer oluşturmasını sağladığını belirtti. Javaid, DAÜ’de edindiği bilgi ve tecrübeleri her zaman gururla taşıyacağını aktardı.

Yeni Mezunlara İlham Veriyor

DAÜ’den mezun olacak olan öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulunan Javaid, "Hepiniz heyecan verici bir yolculuğun başındasınız. Mezun olunca keşif, iş birliği ve sürekli büyüme dünyasına adım atacaksınız. Alanınız ne olursa olsun zorlukları göğüslemeyi, meraklı kalmayı ve tüm departmanlardaki meslektaşlarınızla bağlantı kurmayı unutmayın" dedi.