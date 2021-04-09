Hastalar daha erken taburcu olmaya başladı
Covid-19 tanısıyla hastaneye yatanların taburcu olma süresi 13.75 günden 12.75 güne indi.
09/04/2021
Yeni Tip Koronavirüs Covid-19 vakaları son günlerde artış gösteriyor ancak hastalığın seyri aynı oranda gitmiyor.
4 Nisan-8 Nisan tarihleri arasında 331 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Hastaneye 49 kişi yattı ve 170 kişi taburcu oldu.
Covid-19 tanısıyla hastaneye yatanların taburcu olma süresi 13.75 günden 12.75 güne indi. Yoğun bakıma giren hastaların oranı ise yüzde 0,49 oldu.