Hastalar daha erken taburcu olmaya başladı

Covid-19 tanısıyla hastaneye yatanların taburcu olma süresi 13.75 günden 12.75 güne indi.

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09/04/2021

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Hastalar daha erken taburcu olmaya başladı

Yeni Tip Koronavirüs Covid-19 vakaları son günlerde artış gösteriyor ancak hastalığın seyri aynı oranda gitmiyor.

4 Nisan-8 Nisan tarihleri arasında 331 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Hastaneye 49 kişi yattı ve 170 kişi taburcu oldu.

Covid-19 tanısıyla hastaneye yatanların taburcu olma süresi 13.75 günden 12.75 güne indi. Yoğun bakıma giren hastaların oranı ise yüzde 0,49 oldu.

09/04/2021 10:38
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TAGS: Covid-19, yoğun bakım, Kıbrıs, taburcu
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