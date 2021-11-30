Hastalar dışarıda bekliyor

Pandemi ile mücadelede işlerin iyiye gitmesi beklenirken Acil Durum Hastanesi noktasında alınan siyasi kararlar mücadelenin daha da geriye gitmesine neden oluyor.

Son dönemde vaka sayılarının artış göstermesine rağmen Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin dün aldığı karar adeta hem Acil Durum Hastanesi’nde çalışanları hem de Covid-19’a yakalanıp Acil Durum Hastanesi’ne tedavi olmak için gidenleri isyan ettirdi.

‘Burası çok yoğun, beni bakanlığa alın’

Sağlık Bakanı Ali Pilli dün bir kayıt memurunun ‘burası çok yoğun, beni bakanlığa alın’ talebine seçim nedeniyle olumlu yanıt verdiği ve kayıt memurunun Sağlık Bakanlığı’nda yoğunluk olmayan bir bölüme verildiği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bu şekilde yanlış bir karar vermesi hem orada işleyen personelin zor duruma düşmesine neden oldu hem de kayıt yaptırmayı bekleyen onlarca Covid-19 hastasının uzun kuyruklar oluşturmasına sebebiyet verdi.

Uzun kuyruklar oluştu

Bu sabah itibarıyla Acil Durum Hastanesi’ne giden Covid-19 hastaları hastanenin dışına taşarak uzun kuyruklar oluşturdu. Hasta olan insanların bu şekilde uzun kuyruklar oluşturmasına neden olan bu karar ciddi şekilde eleştirildi.

Herkes rahatsız

Personel aktarımı yapılması beklenen yerde seçim vaadi gibi bir kayıt memurunun Sağlık Bakanlığı’na alınması mücadeleye ciddi bir darbe vuracak.

Hastanedeki kayıt memurunun merkeze alınmasından dolayı işler yavaşladı ve kayıt işlemleri aksadı. Hastaneye başvuranlar sırasının gelmesini beklerken işlerin yavaş ilerlemesinden dolayı kuyruk hastane dışına çıktı.

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30/11/2021 10:03