Hastalarını kasten öldüren acil servis doktoruna ömür boyu hapis

Milan kenti yakınlarındaki Saronno hastanesinde başhekim yardımcısı olan acil tıp doktoru Leonardo Cazzaniga, metresi Laura Taroni’nin kocası ve kayınbabası ile 8 hastaya yönelik cinayetten suçlu bulundu.

Euronews’ta yer alan habere göre, doktorla aynı hastanede çalışan hemşire Laura Taroni de kocası ve annesinin cinayeti için 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İtalyan basınının “şeytani aşıklar” olarak adlandırdığı çift, hastaları kasten öldürmek için analjezik ve anestezik kokteyllerini aşırı dozda kullandı.

OMUZ ÇIKMASI İÇİN GELEN GENÇ KADIN ÖLDÜ

Hakkındaki suçlamaları reddeden 65 yaşındaki doktor, ölümle burun buruna olan hastalara uygulanan geleneksel palyatif bakım yaptığını savundu.

Ancak, savcılık, sadece bir omuz çıkması için hastaneye gelen genç bir kadının bakımdan sonra hayatını kaybetmesinin “normal” olmadığını ifade etti.

“BAZEN BİRİLERİNİ ÖLDÜRME İHTİYACI HİSSEDİYORUM”

Hemşire Laura Taroni’nin kocası, aşırı dozda insüline yenik düştü. Eşi ve doktoru, onu diyabet hastası olduğuna inandırarak uzun süre yüksek dozlu insülin verdi.

Laura Taroni’nin telefonunu dinleyen polis, kadının bir konuşmasında, “Bazen birilerini öldürme ihtiyacı hissediyorum, buna ihtiyacım var” şeklindeki ifadelerini kaydetti.

İtalyan polisi, 2011 ile 2014 yılları arasında bir hastanede 40 kişinin ölümünü yakından araştırdı, her ölüm vakasında doktor Cazzaniga’nın o gün hastanede görev yaptığı ortaya çıktı. Ölen kişilerin arasında doktorun babası da vardı, ancak soruşturmada kesin olarak bağlantı kurulamadı.

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14/04/2021 09:37