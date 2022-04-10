Hastalığa yakalanan kişilerin çoğunluğunu 60 yaş üstü kişiler oluşturuyor

Parkinson hastalığına farkındalık oluşturmak ve bununla mücadeleye dikkati çekmek için 11 Nisan, “Dünya Parkinson Günü” olarak kabul edildi.

Parkinson.org internet sitesi verilerine göre, dünya genelinde 10 milyon kişinin Parkinson hastalığı ile mücadele ettiği tahmin ediliyor.

Adını, ilk kez 1817'de bildiren Londralı doktor James Parkinson'dan alan hastalık, beyinde “dopamin” adı verilen hücrelerin birbiriyle haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkıyor.

En belirgin ve yaygın semptomu titreme ve hareket yavaşlığı olarak bilinen Parkinson hastalığı, erkeklerde kadınlara göre biraz daha sık görülüyor.

2005 yılında 9. Dünya Parkinson Hastalığı Günü Konferansı sırasında "kırmızı lale", hastalığın resmi sembolü olarak kabul edildi.

Ulusal Yaşlanma Enstitüsü, Parkinson hastalığına yakalanan kişilerin çoğunluğunu 60 yaş üstü kişilerin oluşturduğunu bildirirken, her 10 Parkinson hastasından birinin 50 yaşının altında olduğunu ifade ediyor.

Movement Disorders Society Abstract 2020 verilerine göre, ABD'de 930 bin, Japonya'da 344 bin, Almanya'da 266 bin, Fransa'da 157 bin ve İngiltere'de 142 bin kişi Parkinson ile yaşıyor.

Titreme, kas sertliği, hareket ve denge problemlerine neden olan hastalığın semptomları azaltılabilse de hastalığı tamamen iyileştiren ya da ilerlemesini yavaşlatan bir tedavi henüz bulunmuyor.

Verilere göre, Parkinson vakası 2016'da 6 milyon iken 2020'de 9,4 milyona ulaştı.

ABD’DE 2030’DA 1,2 MİLYON KİŞİNİN PARKİNSON HASTALIĞINA YAKALANMASI BEKLENİYOR

Parkinson Derneğine göre, ABD'de 2030 yılında 1,2 milyon Parkinson hastası olacağı öngörülüyor.

Ülkede, her yıl ortalama 60 bin Amerikalıya Parkinson teşhisi konuluyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi’ne (CDC) göre, hastalık ABD’de 14’üncü ölüm nedeni arasında yer alıyor.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA SAATTE 2 KİŞİYE PARKİNSON TEŞHİSİ KONULUYOR

Son yıllarda Parkinson vakalarında büyük artış görülen ülkelerden Birleşik Krallık'ta ise saatte 2 kişiye Parkinson teşhisi konuluyor.

Birleşik Krallık'ta, 2030'a kadar, nüfus artışı ve yaşlanma ile birlikte Parkinson hastası sayısının 172 bine çıkması bekleniyor.

YAPAY ZEKANIN PARKİNSON TEDAVİSİNDE KULLANIMI İÇİN DÜNYA GENELİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bilim insanları, hastalığa karşı, 2017'de hücre nakli gerektirmeyen, beyinde var olan hücreleri yeniden programlayan bir molekül karışımı kullandı.

Nature Biotechnology bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre uzmanlar, molekül karışımı ile tam anlamıyla aynısı olmasa da dopamin üreten nöronlara çok benzeyen hücreler üretmeyi başardı.

Molekül karışımının, fareler üzerinde işe yaradığı, beyin hücrelerini yeniden programladığı ve Parkinson'un belirtilerini hafiflettiği ifade edildi.

Öte yandan, 2021'de Manchester Üniversitesinden bilim insanları Parkinson hastalığının deri üzerinden tespit edebilmesi amacıyla bir test geliştirdi.

Normalden daha fazla sebum salgıladığı ifade edilen Parkinson hastalarının, geliştirilen test ile birlikte sebum miktarının ölçülebildiği aktarıldı.

Uzmanlar, elde edilen sonuçların Parkinson hastalığının teşhis ve takip etmede umut verici adımlar içerdiğini belirtiyor.

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10/04/2022 13:06