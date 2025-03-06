Hastan: Suçlu muamelesi görmemek için güneydeki casinoya gidiyorum

KKTC vatandaşlarına uygulanan casinolara giriş yasağından dolayı çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün güneydeki casinolara giderek oyun oynadığına dikkat çeken işadamı Mustafa Hastan, kendisi gibi birçok kişinin polis baskısından kurtulmak ve suçlu muamelesi görmemek için güneyde oyun oynamaya gittiklerini kaydetti.

Kendisinin de oyun için güneye gittiğini ve oradaki casinonun tıklım tıklım Kıbrıslı Türklerle dolu olduğunun altını çizen Mustafa Hastan, “casino tıklım tıklım dolu, Kıbrıslı Türkler rahat, polis baskını yok, tutuklama yok, rezillik yok, itibarsızlaştırma yok, eşe dosta kötü görünmek yok” diyerek casinoya gidenlerin suçlu olarak gösterildiğini belirterek buna tepki gösterdi.

Suçlu gibi yansıtılmanın itibar zedeleyici bir görüntü olduğunun altını çizen Mustafa Hastan, “Ancak mevcut yasalar bizi, güneyde para harcamaya mecbur bırakıyor. Ünlü bir avukat, 1995 yılında bir baskında yakalanmış ve mahkemeye çıkarılmıştı. O gün şu sözleri söylemişti: Benim ülkemde böyle güzel tesisler olacak ama ben giremeyeceğim, öyle mi?" dedi

“Güneydeki Casinolar KKTC ekonomisi için tehlike”

Güneydeki casinolara olan ilginin oradaki işletmelerin sayısını artıracağı görüşünü ifade eden Hastan, yakın zamanda mevcut durumun somut olumsuzluklarının ekonomiye yansımasının görüleceğini kaydetti.

Mustafa Hastan, “Orta Doğu’dan gelen zenginler, Larnaka üzerinden rahatça ulaşıyor ve sınır kapılarında saatlerce beklemek yerine, daha ulaşılabilir ve kolay olan güneydeki casinolara yöneliyorlar. Bugün başlayan bu alışkanlıklar, zamanla kökleşip değiştirilemez hale gelecek. Kendi elimizle pazarımızı imha etmiş olacağız. Onlar çalışıyor, yatırımlarını büyütürken büyük bir tehlike giderek yaklaşıyor” diyerek bekleyen tehlikeye dikkat çekti.

“Hükümet isterse formülü kolay”

Artık dünyanın birçok ülkesinde casinoların yasal olduğuna dikkat çeken Mustafa Hastan, “Bizde de sistemli ve kontrollü bir yapı kurulabilir. İngiltere’de bu iş için izinler var, üyelik sistemi var. Biz burayı Las Vegas yapabilecek potansiyele sahibiz ama ne yazık ki Somali modelini tercih ediyoruz. Eğer bu devlet isterse, bunun formülünü rahatça oluşturabilir. Ancak bana göre, güney bu işe yıllar sonra uyandı ve güçlü bir dev olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Oradaki hükûmet casinocuları çağırdı, onlarla konuştu ve bizim pazarımızı emsal göstererek onları kendi taraflarına çekmek için harekete geçti” diyerek Kıbrıslı rumların izlediği stratejiyi aktardı.

Hükümetin güneyde büyüyen casino sektörünün farkına vararak, karşı atağa geçmesi çağrısında bulunan İşadamı Mustafa Hastan, “KKTC vatandaşlarının casinolara girişine izin verilmeli, casino sektörü desteklenmeli ve dünyaya emsal olacak bir noktaya getirilmelidir “çağrısında bulundu.