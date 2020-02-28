Hastane boşaltılıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo bölümünde bu sabah yangın çıktı.

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28/02/2020
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Hastane boşaltılıyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo bölümünde bu sabah çıkan yangın sonucu hastalar tahliye ediliyor.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın itfaiye tarafından söndürülmeye çalışılırken tüm hastane boşaltılıyor.

İç bölümdeki hastaların taşınması için seferberlik başlatıldı.Onlarca vatandaş hastaların tahliyesine yardımcı oluyor.

28/02/2020 09:26
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TAGS: haber, kıbrıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, hastane, yangın, kktc, kıbrıs haberleri
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