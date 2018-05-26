Hastane morgunda muhafaza edilen cesetler gömülüyor

Kıyılarımıza 13 ve 14 Mayıs’ta vuran ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morgunda muhafaza edilen 9 ceset Lefke Kabristanlığı’na defnedilecek.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, cesetlerin bugün öğle namazını müteakip Lefke Kabristanlığı’na gömüleceğini açıkladı.

Besim, “Ülkelerinde bulunan savaş halinden kaçmak içinhayatlarını kaybeden mültecilerin acısını toplum olarak yürekten paylaşıyoruz. yakın coğrafyamızda yaşanan bu üzücü olaylar yürekleri dağlıyor” dedi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu morgunda muhafaza edilen 9 cesetin defnedilmesi için yardımlarını esirgemeyen ve defin işlemlerini hızla gerçekleştiren Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve ekibine teşekkür eden Besim, Sağlık Bakanlığı’nın cesetlerin kime ait olduğunun tespit edilmesi için DNA testlerinin yapıldığını ve hangi cesetin nereye gömüldüğünün belli olması için de gerekli çalışmaların tamamlandığını kaydetti.