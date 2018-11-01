Hastane randevu sistemine yeni çözüm…

Yapılan açıklamaya göre alınan şikayetler doğrultusunda “telefonlara yanıt verilmediğinin” tespit edildiğini gören yetkililer, benzer bir durum sonrasında insanlara “bir defaya mahsus olmak üzere” 4-24 saat içerisinde geri dönüş yapılacağı bildirildi.

5 Kasımdan itibaren uygulanmaya konulacak bu sistemle vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi bekleniyor.

Hastaneden yapılan duyuru şu şekilde:

“Bilindiği gibi bir yılı aşkındır hastanemiz polikliniğine hasta kabulü randevu sistemi üzerinden olmaktadır. Buna göre mesai saatleri içinde 1101 nolu telefonun direk aranması ile, istenilen hekime muayene olmak için, onun uygun zamanında randevu alınabilmektedir. Bu arada halkımızdan gelen şikayetleri de dikkate alarak sistemi olanaklarımız ölçüsünde iyileştirme çabalarımız sürmektedir.

Son zamanlarda en çok yapılan şikayet, “telefonlara yanıt verilmediği” olmuştur. Gerçekten de yaptığımız incelemede alınan tüm tedbirlere karşın cevaplama oranının %72 dolaylarında kaldığı tespit edilince yeni önlemler aranmış ve teknolojik olanaklar içerisinde aşağıdaki yöntemin tatbikine karar verilmiştir.

Buna göre 5 Kasım 2018 den itibaren cevaplanamayan telefonların numarası tespit edilecek ve en geç 4-24 saat içerisinde bir kez karşı arama ile aranacaktır. Bu sayede yoğun telefon trafiği nedeniyle bize ulaşamayan kişilerin randevu alması sağlanacaktır.

İkinci bir şikayet konusu olan randevuların uzaması ile ilgili çalışmalar sürmektedir. Çok yakında bu yönde alınacak tedbirleri de ayrıca açıklayacağız.

Ayrıca kısa zamanda internet üzerinden randevu alınması içinde çalışmalara başlanmıştır.”